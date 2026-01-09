広州白雲国際空港第３ターミナルビルで、搭乗手続きをする乗客。（２０２５年１２月３０日撮影、広州＝新華社記者／〓華）【新華社北京1月9日】中国で航空機を利用したことのある人は2025年までに累計5億人を超え、中国は世界最大の「航空人口」を有する国となっている。中国民用航空局の宋志勇（そう・しゆう）局長が6日、「2026年全国民間航空業務会議」で明らかにした。中国の民間航空業は旅客・貨物ともに大きく拡大してい