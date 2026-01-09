9日午後2時59分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の久慈市と岩手洋野町、それに軽米町です。【各地の震度詳細】■震度1□青森県八戸市階上町