けさ、神奈川県鎌倉市の住宅に複数の人物が侵入し、住人の男性を殴ったうえ、現金およそ40万円を奪い逃走しました。警察は強盗致傷事件として捜査しています。【映像】現場付近の様子午前5時半ごろ鎌倉市の住宅の男性（45）から「鉄パイプで殴られた」と通報がありました。警察によりますと、上下黒い服で目出し帽をかぶった5人から7人が窓ガラスを割って侵入し、1階の寝室で寝ていた男性を鉄パイプのようなもので殴った後、