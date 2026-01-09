アイドルグループ・SKE48は9日、公式サイトを更新。8日活動自粛が発表されたTeam Eの中坂美祐が、13日に行われる二十歳のつどい劇場イベントを不参加となることが発表された。【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐サイトでは「中坂美祐の活動自粛に伴いまして、2026年 SKE48 二十歳のつどい劇場イベントも不参加となります。ご案内後の変更となります事、お詫び申し上げます」と伝えられた。同サイトでは8日、「この