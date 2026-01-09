経団連の筒井義信会長は９日、東京都内で赤沢経済産業相と懇談した。経団連側は中国の対日輸出規制などを念頭に、他国の経済的圧力が日本経済に与える影響について懸念を伝えた。懇談会には筒井氏や赤沢氏のほか、経団連と経産省それぞれの幹部らも出席した。冒頭のあいさつ以外は非公開で行われた。経団連によると、非公開の意見交換では、イノベーション（技術革新）やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）戦略、通商