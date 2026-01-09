改造車の祭典「東京オートサロン」が開幕し、二酸化炭素を回収するスポーツカーなどが展示されています。【映像】「改造車の祭典」の様子松岡大将記者「この車、走れば走るほど二酸化炭素が減っていくんです」マツダが開発したスポーツカーには、二酸化炭素を吸着する素材を使った装置が搭載されていて、排出する二酸化炭素の一部を回収します。11月から始めた実証実験を通じ、回収率を2割まで高めたい意向です。トヨタ自動