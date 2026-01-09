ポプラが後場急騰している。きょう９日午後２時ごろ、株主優待制度を再導入すると発表しており、好感した買いが入っている。３００株以上を保有する株主に２月末を基準日として楽天ポイントもしくはｄポイントを贈呈する。３００株以上１０００株未満の株主に１０００ポイント、１０００株以上２０００株未満の株主に２０００ポイント、２０００株以上の株主に３０００ポイントを贈る。 同時に２６年２月期第３四半期累計（