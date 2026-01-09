ジュンテンドーが堅調推移。同社は９日午後１時、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の単独決算を発表。売上高は前年同期比１．７％減の３３６億３５００万円、営業利益は同６．１％減の６億９３００万円だった。業績が上半期に偏重する季節性を持つ同社の営業利益は通期計画（４億８０００万円）を超過している。９～１１月期は営業赤字とあって発表直後は売り買いが交錯したが、下値は堅くプラス圏を