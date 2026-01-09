午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０６、値下がり銘柄数は４３３、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、鉱業、銀行、繊維など。値下がりで目立つのは非鉄金属、水産・農林、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS