カプコンが後場にプラスに転じた。この日、サウジアラビアのアヤル・ファースト・インベストメントがカプコンの株式を６．６０％保有していることが判明し、思惑視した買いを誘ったようだ。９日に関東財務局に提出された大量保有報告書で明らかとなった。保有目的は純投資。報告義務発生日は１２月２６日。 出所：MINKABU PRESS