ボタン1つでお任せ＆おいしく仕上がる！調理家電【レタスクラブ時短調理大賞2025】【画像で見る】煮物やカレーはもちろん、蒸し物、麺類までお任せ！「ヘルシオ ホットクック」今年もやってまいりました！レタスクラブ「時短調理大賞」。今回は、「忙しい毎日でも、家族においしい料理を作りたい」そんな願いを叶える調理家電大賞です。加減が難しい調理の仕上げは、家電にお任せ！ボタン1つの簡単操作が魅力の1台を集めました