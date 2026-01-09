2025年12月2日、厚生労働省から令和6年「国民健康・栄養調査」の結果が報告された。24年10〜11月に実施された調査をまとめたもので、26年の健康生活を考える参考になる。さて、今や国民病といわれる糖尿病はさらに増加し「糖尿病が強く疑われる者＝糖尿病」はおよそ1100万人、20歳以上の12.9％（男性17.7％、女性9.3％）だった。「糖尿病を指摘された経験がある者」のうち、治療を続けているのは3分の2の67.4％。残りは高血糖