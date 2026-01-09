レイナルド・ドゥヌエは、レアル・ソシエダの歴史に深い足跡を残した指揮官の一人だ。無名の存在として着任し、キャリア最大のチャンスに飢えていたその姿は、今回のペッレグリーノ・マタラッツォと重なる。2002-03シーズン、あと一歩でラ・リーガ制覇という奇跡に迫ったフランス人指揮官は、呪文のように「Vitesse（速さ）」という言葉を繰り返した。１タッチ、２タッチでボールを動かし、停滞を極端に嫌った彼のスタイルは、