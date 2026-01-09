YOSHIKIがInstagramで、ラクダに乗った『NHK MUSIC SPECIALYOSHIKI ～奇跡の舞台へ～』（1月8日放送）のオフショットを公開した。 【写真＆動画】YOSHIKIが黒レザーコートで背の高い白ラクダに乗り新年のご挨拶①～③ ■ラクダから乗り降りする様子が見られる動画も公開 番組では、日本人初となるサウジアラビアの世界遺産でのコンサートや、ロサンゼルスでのリハーサル