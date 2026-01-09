日本テレビ『ZIP!』公式Instagramにて、1月9日の放送に出演した阿部亮平（Snow Man）・生田斗真・上白石萌歌・水卜麻美アナウンサーのオフショットが公開された。阿部は番組の金曜レギュラーパーソナリティーを務めている。 【写真＆動画】生田斗真と阿部亮平の肩組みショットなど①～③ ■『ZIP!』出演時にCM中のスタジオで撮影 この日、日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦