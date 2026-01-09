シグマ光機 [東証Ｓ] が1月9日後場(15:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の連結経常利益は前年同期比0.5％減の5.8億円となり、通期計画の13.2億円に対する進捗率は44.6％にとどまり、5年平均の49.1％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の連結経常利益は前年同期比8.0％増の7.3億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である9-11月