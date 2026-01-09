中国のSNS・小紅書（RED）に2日、「日本で善意を感じた1日」との投稿があった。投稿者の女性は「助けてくださった日本人のご家族3人に改めて感謝します。新年おめでとうございます、そしてご多幸をお祈りします」とつづり、事の経緯を説明した。女性はその日、強風だったにもかかわらずスカートをはき、自転車に乗って駅に向かっていた。走りながら「どうかスカートが車輪に巻き込まれませんように…」と祈っていたというが、その