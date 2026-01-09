中国では近年、雪と氷の世界を楽しむ「氷雪観光」がブームになりつつあります。中国観光研究院が実施した氷雪観光に関する特別調査によると、氷雪観光を体験したことがあるとした回答者の割合は83．06％で、ますます多くの人が氷雪関連のレジャーと観光を体験しています。調査対象者のうち、友人と旅行に出かけた割合は37．51％に達し、氷雪観光は友人の親睦を深める重要な手段の一つとなっていることがうかがえます。また、親子連