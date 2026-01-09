俳優の松田龍平が9日、東京・テレビ朝日で行われた同局系金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（毎週金曜後11：15）制作発表記者会見に登場した。【集合ショット】楽しそう！笑顔をみせる松田龍平＆高橋ひかるら本作は田舎の温泉街を舞台に、松田演じる“探偵兼発明家”一ノ瀬洋輔に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、奇想天外な方法で解決するという“ゆるさ”満載、だけど時に笑えて涙する、心が温まる物語。