応援するファンにとっても、ビッグな“お年玉”になった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月8日の第2試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、東1局3本場にド派手は親倍満をゲット。理想的な展開からの高打点にファンが「無双してる」「これは強い！！！」と歓喜した。【映像】絶好の引き！亜樹、ファンに贈る“親倍満”のお年玉シーズン序盤から絶好調で常にリーグ上位を維持するEX風林火山。各選手の状態がよく、今