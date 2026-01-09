社長から届いたメールは詐欺だった――。企業の役員になりすまして社員にメールを送り、ＬＩＮＥグループなどに誘導し金を振り込ませる「ビジネスメール詐欺」の相談が昨年１２月以降、全国で相次いでいる。業務命令を装い送金させるため、被害が高額になる恐れがあり、警察などが注意を呼びかけている。兵庫県警にはこれまで、約１０件の相談が寄せられた。メールの差出人は会社の社長や役員で、件名は「【至急】グループ作成