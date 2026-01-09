今宮戎神社で「十日えびす」の幕開けとなる「宵えびす」が始まり、参拝客の福ザサに縁起物を取り付ける福娘＝9日午前、大阪市浪速区大阪市浪速区の今宮戎神社で9日、商売繁盛を願う「十日えびす」の幕開けとなる「宵えびす」が始まった。境内には「商売繁盛じゃ、ササ持ってこい」のおはやしが響き、福ザサを手にした大勢の参拝客でにぎわった。金色の烏帽子にオレンジ色の着物姿の福娘46人が「ようお参りでした」とねぎらいな