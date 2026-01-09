東京・東村山市のアパートで火事があり現在も消火活動が続いています。周囲に燃え広がる可能性があるということです。【映像】消火活動の様子午後1時前東村山市富士見町で「アパートの2階から白煙がでている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、アパートの一室から火が出て、ポンプ車など19台が出動していますが、現在も消火活動が続いています。隣接する戸建て住宅が焼けるなど、周囲に延焼する危険がある