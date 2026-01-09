プロ野球・オリックスは9日、スペシャルアドバイザーをつとめていた中嶋聡氏の役職変更を発表。シニアディレクター兼フィールドコーディネーター(略称：SD)となることを明かしました。中嶋氏は2020年途中からオリックスの監督代行を務め、翌年には正式に一軍監督に就任。2021年にチームを25年ぶりのリーグ優勝に導くと、その後リーグ3連覇・2022年の日本一を達成しました。しかし2024年シーズンは5位に終わり電撃退任。2025年から