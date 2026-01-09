政府は、固定翼を備えた垂直離着陸（ＶＴＯＬ＝ＶｅｒｔｉｃａｌＴａｋｅＯｆｆａｎｄＬａｎｄｉｎｇ）型のドローン（無人機）に特化した操縦のための国家資格（技能証明）を年内にも新設する方向で調整に入った。高速飛行ができることが特徴で、次世代型として点検や輸送などで活用が見込まれている。資格取得のハードルを下げて普及を促し、国産ドローンの開発を後押しする狙いがある。ＶＴＯＬ型ドローンは、ヘリコ