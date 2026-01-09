HANAを輩出したオーディション『No No Girls』のファイナリストで、ちゃんみなさんが主宰するレーベル『NO LABEL ARTISTS』からデビューすることが発表されたふみのさんが、11日放送の『シューイチ』で初の生パフォーマンスを披露することが発表されました。ふみのさんがパフォーマンスを披露する1月11日は、ガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査が開催され、HANAが誕生した日。あれからちょうど1年、その記念