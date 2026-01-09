ROOMIE 2025年10月6日掲載の記事より転載 キッチンの「ふきん」って、どうしても雑菌のニオイになりがち……。できるなら、安心して使える清潔なふきんを常備しておきたいところです。そこで、カフェのアルバイトをしていたときに快適だった「ダスター」をAmazonで探してみたところ、「まさにこれ！」なアイテムを発見したんです！使い切りなのに厚手のふきん ストリ