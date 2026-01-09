あきんどスシローは、全国のスシローにて「六福彩り盛り」を1月9日より販売する。同商品は、“みんなで腹一杯。スシローからのお年玉キャンペーン”に応募できるピック付きメニューとして登場する。「六福彩り盛り」は、新年に福を呼び込む縁起の良い六つのネタを一皿に盛り合わせた商品。盛り合わせ内容は、とろ煮穴子、天然車えび、かに身包み 数の子バラコのせ、数の子、明石だこ、伊達巻ロールの6種で、それぞれ末長い活躍、健