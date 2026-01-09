【モデルプレス＝2026/01/09】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が1月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「可愛さが爆発」ミニスカ美脚ショット◆辻加純、美脚輝くミニスカコーデ披露辻は「わたしきゃすみる！ぎゅーっとだきしめて！」「（何かわかる？）」とつづり、雪がうっすらと積もる屋外でポーズを決めた写真を投稿。暖かそうなふわ