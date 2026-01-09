AFEELA 1の量産ライン試作機 ソニーホンダモビリティが開発中のEV「AFEELA 1」の出荷が近づいている。 今年のCESにはソニーグループの姿がない。だが、例年はソニーグループのブースがある場所にソニーホンダが出展、AFEELA 1をアピールした。 アメリカ・カリフォルニア州での出荷は2026年後半より開始され、日本市場でも2027年前半の発売が予定されている。価格は8万