スピードスケート女子でミラノ・コルティナ五輪代表の吉田雪乃（寿広）が９日、青森・ＹＳアリーナ八戸で練習を公開した。初の五輪を約１か月後に控え「少しずつ実感が湧いてきた」と現在の心境を語った。多くの日本代表選手はヨーロッパに渡り、Ｗ杯第５戦（２３〜２５日、ドイツ・インツェル）を経て五輪に臨むが、吉田は独自の調整を重ねる。現在は五輪３大会連続出場した及川佑コーチと青森県内で練習。「オリンピックだか