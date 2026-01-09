女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が家族ショットとともに、約５年ぶりのテレビ収録を報告した。９日に自身のインスタグラムを更新し、「おはヨネスケ昨日は約５年ぶりの、テレビの収録が有りました。クイズ脳ベルｓｈｏｗという番組でした」と明かした。「実はクイズが苦手な僕ですが、昭和の問題が多く答えやすい雰囲気でした」と無事に終えたそうで、「応援で、ジャガーさんとＪＪが来て