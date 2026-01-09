ユニクロが、店頭でリペアやリメイクサービスを提供する「RE.UNIQLO STUDIO（リ・ユニクロ スタジオ）」にて、ディズニーのキャラクターデザインを取り入れた刺繍サービスを開始。「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」といった人気キャラクターをモチーフにした8種類のデザインから選び、ユニクロのファッションアイテムを自分らしく楽しみながらカスタマイズできます☆ ユニクロ「RE.U