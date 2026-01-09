昨年12月24日に92歳で死去した、初代林家三平さんの妻でエッセイストの、海老名香葉子さんのお別れの式が9日、東京・東叡山寛永寺で開かれた。タレントせんだみつお（78）は「初代の三平師匠の頃からとってもよくしていただいた」とかわいがってもらい、月に1度は会いに来ていたというが、昨夏が最後になった。香葉子さんからは「この世界が浮き沈みがあるから、負けないで頑張んなさいね」と常に励まされてきた。「本当に大往生で