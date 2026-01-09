広島の会沢翼捕手が９日、鹿児島県鹿児島市の烏帽子山最福寺で１０年連続１０回目の護摩行に臨んだ。今年も約９０分にわたって、高さ最大２・５メートル、最高３００度にもなる火柱と約５０センチの距離で向き合った。熱さに顔をゆがめながらも大声で経を唱え続け、「今年も始まったなと思う気持ちと、気持ち新たにという感じもします。毎年恒例ですけど、自分との戦いで、己に勝つという気持ち。熱いんですけど、そこで引かず