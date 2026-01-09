乃木坂46の公式ライバルアイドルグループ「僕が見たかった青空」の須永心海（20）吉本此那（20）柳堀花怜（20）今井優希（20）が9日、東京・高円寺の気象神社で成人式と「晴天祈願」を行った。同所は日本で唯一の気象をつかさどる神社。4人はグループ名にちなんで青を基調とした振り袖に身を包み、約30分、祈祷（きとう）を行った。成人式と晴天祈願の開催は3年連続で、3年連続で好天に恵まれた。須永は「20歳になってから4人でお