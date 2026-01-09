大阪府東大阪市のコンビニエンスストアで、中学３年の男子生徒が車にはねられ死亡した事故で、逮捕されていた７０歳の男性会社員がきのう付で釈放されたことが分かりました。今月６日午後１時すぎ、東大阪市中新開にあるコンビニ店の駐車場に駐めようとしていた車が、車止めの前で急発進。車止めをのりこえて約１０ｍ先にいた中学３年の男子生徒（１５）をはねたということです。警察などによりますと、車はそのままフェン