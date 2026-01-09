「シルクカップ・Ｇ１」（９日、伊勢崎）初日７Ｒで圧勝スタートを切った佐藤摩弥（３３）＝川口・３１期＝が、２日目１Ｒは１番人気に推されるも、３着と不覚を取った。レースは４周１角で先行した村瀬月乃丞（飯塚）の２番手に上がったが、５周３角で亀井政和（伊勢崎）に差されて３着に後退。それでも２日間の平均得点は１３点で予選は楽々クリア。準決進出も３日目の準々決勝戦の成績を待たずに、ほぼ当確となった。「