フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表の坂本花織(25)が高級時計メーカー「オメガ」のスポーツアンバサダーに就任したことが9日、分かった。坂本が所属するシスメックスの公式インスタグラムなどで発表された。坂本は同インスタを通じ「このたびオメガ スポーツアンバサダーに就任いたしました。新しい出会いに感謝しながらさらなる挑戦を続けてまいります」とメッセージを寄せた。オメガ社は五輪のオフィシャルタ