「東京ダービー」（９日、平和島）熊倉幹太（２３）＝東京・１３７期・Ｂ２＝が通算２５走目となった最終日の前半２Ｒで白星。６コースまくりでデビュー初１着を飾った。後半の６Ｒを控えているため、水神祭は６Ｒ終了後を予定していたが、その６Ｒで熊倉を含む４艇の集団Ｆが発生。単勝と２連単以外が不成立となり、総売上額３０３２万４９００円の約９９・７％にあたる３０２４万７９００円が返還となった。それでも水神