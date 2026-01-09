先端技術見本市「CES」に展示されたスペースワンの水上ドローンと小林康宏社長＝8日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】ドローン事業を手がけるスペースワン（福島県郡山市）は、米ラスベガスで開催中の先端技術の見本市「CES」で、水に浮かべてさまざまな光を出す「水上ドローン」を展示した。北米のバイヤーらが関心を示し、小林康宏社長は8日（日本時間9日）の取材に「今年中に世界で販売を始めたい」と手応えを示した