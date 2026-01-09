Jリーグは9日、明治安田Jリーグ百年構想リーグの開催を記念し、今年2月から3月にかけて行われる開幕期の対象試合においてクラブごとにデザインされた特製ブランケットを来場者にプレゼントすることを発表した。“秋春制”移行に向けた特別大会である明治安田Jリーグ百年構想リーグは2月6日（金）に開幕。PK戦を導入した完全決着方式の地域リーグラウンドを行い、その後のプレーオフラウンドでは各リーグラウンドの同順位同士が