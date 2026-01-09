「令和の三冠王」として日本球界で輝かしい実績を残した村上宗隆内野手（２５＝前ヤクルト）の新天地はシカゴに本拠地を置くホワイトソックスに決定。同軍を率いるウィル・ベナブル監督（４３）の?知日派?としての人となりも現地では注目を集めている。ベナブル監督の父・マックス氏は１９９２〜９３年の２シースンをロッテでプレーした経験を持つ元・プロ野球選手。そのためベナブル監督は幼少期を日本で過ごしていた縁もある。