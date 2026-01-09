丸亀製麺は、期間限定商品「肉がさね玉子あんかけうどん」を1月14日から全国で販売する。同日より、新作の「だし玉肉づつみうどん」も全国のロードサイド店を中心に販売開始する。また、2025年11月末から販売している「鴨ねぎうどん」も引き続き展開するとのこと。寒さが厳しくなる冬の時期に合わせ、毎日粉から打つ打ち立てうどんと、店内仕込みにこだわった“冬の手しごと”を重ねた商品を展開する。湯気が立ち上る釜で茹でたあ