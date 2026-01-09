コープかがわ提供 生活協同組合コープかがわは、2026年1月19日から2月28日まで、香川県内の全14店舗と19カ所の支所ココステーションにフードドライブの特設コーナーを設置します。 家庭などで余った食品を持ち寄ってもらい、NPO法人フードバンク香川を通じて、家庭を支援する団体や、子ども食堂、福祉施設などに届けます。 持ち寄れる食品は、米、乾麺、缶詰、菓子類、飲料、