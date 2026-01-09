資料マスク 岡山県は9日、定点把握に基づく直近1週間（12月22日～12月28日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。岡山県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は46人で、１医療機関当たり0.92人（前週1.18人）と減少しました。 一方、香川県の直近1週間（12月22日～12月28日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの患者数は1.50人（前週1.55人）でした。