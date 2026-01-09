老老相続では、相続人自身の高齢化により手続きや判断が難しくなることがあります（c）Getty Images 「老老相続（ろうろうそうぞく）」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。これは、高齢の親が亡くなり、その相続人である子どももすでに高齢になっている相続のかたちを指します。少子高齢化が進む日本では、親が90代、子が70代というケースも珍しくありません。老老相続では、相続人の判断能力や健康状態、二次相続の