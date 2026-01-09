NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¥Ø¥Ö¥óÌò¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¡¢Æ±¶É¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ìò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÊè»²¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤òÀ¸¤­¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥Ð¥¹¥È¥¦¤ÏÄÌÌõ¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î²ñÏÃ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÂÐ±þ¡£ÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó