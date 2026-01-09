J3福島ユナイテッドへの期限付き移籍を発表していた、元サッカー日本代表の三浦知良（58）が9日、都内で入団会見を行った。10⽇以降にチームに合流予定で、移籍期間は6月30日まで。【写真を見る】来月59歳の三浦知良がJ3福島へ入団会見「最初は疑ってましたね」オファーは異例の“ショートメッセージ”だったと明かす「入団が決まり、とても興奮しております。またここでチャレンジできることを幸せに思います」と率直な思い