協定書を手にする滋賀県の三日月大造知事（右）と沖縄県の玉城デニー知事＝9日午前、大津市滋賀県と沖縄県は9日、平和の継承や自然環境の保全、観光振興などの分野で交流連携協定を締結した。特に、平和や歴史の分野での交流を深めたいとしており、沖縄県が滋賀県の子どもたちに向け平和学習の機会を設けることなどを検討している。大津市で共同記者会見した玉城デニー沖縄県知事は「平和の希求に一緒に取り組みたい」と述べた。